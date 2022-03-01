"Госуслуги" временно недоступны из других стран из-за угрозы DDoS-атак

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Портал госуслуг из-за угрозы DDoS-атак временно недоступен из других стран, сообщается в Telegram-канале "Объясняем.рф" (ресурс запущен правительством РФ.).

"Портал госуслуг временно недоступен из других стран из-за угрозы DDoS-атак. Решение об ограничении входа было принято для обеспечения работы портала и безопасности данных россиян", - говорится в сообщении.

Уточняется, что технические службы решают этот вопрос, в ближайшее время вход на "Госуслуги" из других стран будет восстановлен.

27 февраля сообщалось о том, что портал госуслуг столкнулся с беспрецедентными по масштабу кибератаками, 26 февраля было зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 терабайта. В Минцифры РФ уточнили, что все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности. Данные пользователей портала госуслуг надежно защищены.