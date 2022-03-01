Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к "Эху Москвы" и "Дождю"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах "Эхо Москвы" и "Телеканал "Дождь" информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР Генеральной прокуратурой РФ <…> внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам", - сообщили в ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что размещаемая радиостанцией "Эхо Москвы" и телеканалом "Дождь" информация содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя.

В связи с этим "Генеральной прокуратурой РФ в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, Роскомнадзора и "Газпром-медиа" направлены представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения", добавили в ведомстве.