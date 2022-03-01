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Военная операция на Украине

Дума 4 марта рассмотрит вопрос об уголовном наказании за фейки о действиях ВС РФ

По словам депутата Госдумы Сергея Боярского, необходимо "сделать шаг в сторону зачистки интернета от фейков, которые порядком всем надоели еще до операции"
© Сергей Карпухин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Государственная дума на внеочередном заседании в пятницу рассмотрит вопрос о привлечении к уголовной ответственности за распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил РФ в военных операциях. Об этом журналистам сообщил во вторник депутат Госдумы Сергей Боярский.

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"Сейчас против нас ведется широкомасштабная цифровая дискредитационная кампания. Экстренное заседание - скажем так, внеочередное - Государственной думы пройдет уже в эту пятницу, на котором мы будем рассматривать вопрос о привлечении к уголовной ответственности тех, кто распространяет дезинформацию о действиях наших вооруженных сил в любых военных операциях, потому что сейчас <…> это очень важно", - сказал Боярский.

"Мы прекрасно знаем, как умеет работать с фальшивками наш нынешний, так сказать, основной противник. А это отнюдь не кто-то на Украине, это люди за океаном, у них опыт колоссальный", - добавил депутат. По его словам, необходимо "сделать шаг в сторону зачистки интернета от фейков, которые порядком всем надоели еще до операции". "Тысячи ложных сообщений вводят в заблуждение не только жителей нашей страны, но и жителей Украины, что, конечно, очень печально", - констатировал Боярский.

28 февраля глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о планах парламентариев ввести ответственность за дезинформацию о действиях Вооруженных сил РФ в период военной спецоперации на Украине. Позже он уточнил, что уголовная ответственность за дезинформацию сможет достигать 15 лет лишения свободы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее информировал, что 4 марта состоится дополнительное заседание нижней палаты, на котором будут рассмотрены предложения правительства РФ по поддержке граждан.

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РоссияБоярский, Сергей МихайловичВоенная операция на Украине
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