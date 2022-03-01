"Эхо Москвы" отключили от эфира

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Радиостанция "Эхо Москвы" отключена от эфира. Об этом во вторник сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"Эхо Москвы" отключено от эфира", - написал он в своем Telegram-канале.

"Эхо Москвы" оспорит в суде решение, которое привело к отключению от эфира и блокировке сайта.

"Редакция "Эха Москвы" категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры, приведший к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта <…> Редакция будет оспаривать в судах это решение. Видим в нем политическую составляющую, а также введение цензуры, которая впрямую запрещена Конституцией РФ", - написал Венедиктов.

По его словам, содержащиеся в представлении претензии "не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России".

Ранее Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом). Позже радиостанция была отключена от эфира. В Генпрокуратуре отметили, что размещаемая "Эхо Москвы" и телеканалом "Дождь" информация содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя.