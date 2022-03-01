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Военная операция на Украине

Единовременную выплату 10 тыс. рублей получили более 13 тыс. жителей ДНР и ЛНР

Это составляет 76,9% от общего числа обратившихся за данной мерой поддержки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта. /ТАСС/. Материальную помощь в виде единовременной выплаты в сумме 10 тыс. рублей получили 13,1 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных на территорию России, сообщили во вторник в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

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"Специалисты регионального министерства труда и социального развития продолжают обработку поступивших заявлений на выплату единовременной материальной помощи. Денежные средства перечислены 13,1 тыс. человек, это 76,9% от числа обратившихся за выплатой", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, сейчас в пунктах временного размещения на территории Ростовской области находятся 6,4 тыс. человек, эвакуированных с сопредельных территорий, примерно половина из них - дети.

Также сообщается, что за прошедшие сутки около 300 человек получили экстренную психологическую помощь, эвакуированным в ПВР оказывается также бесплатная юридическая помощь.

Ранее сообщалось, что за последние сутки границу РФ в Ростовской области пересекли более 5 тыс. граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов страны приняли людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.

Теги
РоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
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