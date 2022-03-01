В Петербурге 50 медиков готовы отправиться в ДНР и ЛНР как волонтеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге 50 медиков разной специализации выразили готовность отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики в качестве волонтеров. Об этом во вторник сообщил журналистам секретарь регионального отделения "Единой России", депутат Госдумы Сергей Боярский.

"Мы уже имеем список 50 медиков разных специализаций - педиатры, хирурги, медсестры, фельдшеры, которые готовы на волонтерских началах отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы помогать работать там в больницах", - сказал Боярский, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Он не исключил, что к числу волонтеров также могут присоединиться депутаты-единороссы, которые имеют медицинское образование. "Сейчас мы этот вопрос уточняем", - добавил он.

В региональном отделении партии сообщали, что волонтерский центр "Единой России" в Петербурге приглашает медиков для оказания помощи жителям Донбасса на территории ДНР и ЛНР.

Как сказал Боярский по итогам XXXVI конференции петербургского отделения партии, на базе волонтерского центра организована служба психологической поддержки на фоне событий на Донбассе.

Депутат добавил, что волонтеры городского отделения "Единой России" в настоящее время продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Первая партия груза объемом 20 тонн была отправлена в Ростовскую область 25 февраля.