Госпиталь особо опасных инфекций закрывают в КБР в связи со спадом заболеваемости ковидом

НАЛЬЧИК, 1 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) приняли решение о закрытии одного из госпиталей особо опасных инфекции для лечения коронавируса в связи со спадом заболеваемости в республике, решено также возобновить диспансеризацию. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков на своей странице в Instagram.

В КБР развернуто четыре госпиталя особо опасных инфекций, которые рассчитаны на 960 коек.

"За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 34%, на амбулаторном лечении находятся порядка 7 тыс. человек, в госпиталях - 650. Готовим к закрытию госпиталь в первой городской больнице Нальчика, возобновляем оказание плановой медицинской помощи и диспансеризацию населения", - написал Коков.

Он также поручил держать на особом контроле вопросы лекарственного обеспечения, в том числе закупки лекарств для онкологических больных.

На 1 марта в Кабардино-Балкарской Республике зафиксирован 57 691 подтвержденный случай заражения коронавирусом, 1 758 человек умерли, 47 314 пациентов выздоровели.