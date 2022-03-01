Родителям в Костромской области разрешили посещать детские утренники

КОСТРОМА, 1 марта. /ТАСС/. Власти Костромской области разрешили родителям присутствовать на утренниках в детсадах благодаря улучшению ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона во вторник.

"В связи со снижением уровня заболеваемости родители могут посетить утренники в детских садах, однако это возможно только при строгом входном контроле, соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер, а также отсутствии фактов заболевания коронавирусной инфекцией в детских коллективах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение о допуске родителей на утренники будут принимать администрации детских садов. Ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что получил в соцсетях много обращений от родителей, которые попросили открыть утренники в детсадах для посещения.

Власти региона со 2 марта разрешили посещать торговые центры, парикмахерские, фитнес-центры и бани без сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе. При заселении в гостиницы, посещении театров, филармонии, концертных залов необходимо предъявить сертификат о вакцинации.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 79 222 случая заражения коронавирусом, выздоровели 60 776 человек, умерли 1 229. За сутки выявлены 826 случаев коронавируса. Коллективный иммунитет составляет 64,7%.