BBC Studios отозвала лицензии на свой контент для России

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Британская телекомпания BBC Studios, коммерческое подразделение телерадиовещательной корпорации Би-би-си, объявила об отзыве лицензий на свой контент для России. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном во вторник.

"Вместе с другими медиаорганизациями мы внимательно наблюдали за событиями. Руководящая команда Би-би-си встречалась сегодня и приняла решение прекратить лицензирование всего контента для российских пользователей", - отмечается в сообщении.

На подобный шаг компания пошла в ответ на специальную военную операцию России на Украине.

В 2019 году "Яндекс" подписал долгосрочное соглашение с BBC Studios, в рамках которого российская компания получила права на производство контента на основе сценарных форматов Би-би-си, а онлайн-кинотеатр "Кинопоиск HD" - права на эксклюзивный показ новых фильмов и сериалов студии. Согласно сделке, на сервисе "Кинопоиск HD" по подписке стали доступны новые фильмы и сериалы, а также другие популярные проекты британской компании. Также "Яндекс" получил права на более чем 150 эпизодов популярных детских передач и мультфильмов BBC Studios.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.