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Телеканал "Дождь" намерен обжаловать ограничение доступа к сайту

Генеральный директор канала Наталья Синдеева заявила, что "Дождь" продолжит вещать везде, где может

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) готов обжаловать уведомление об ограничении доступа к сайту. Об этом заявила корреспонденту ТАСС во вторник генеральный директор канала Наталья Синдеева.

"Конечно, будем обжаловать. И везде, где можем вещать, продолжим вещать", - сказала она.

Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь". В надзорном ведомстве отметили, что размещаемая там информация содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении россиян, массовым нарушениям общественного порядка и безопасности, а также к участию граждан России в незаконных публичных мероприятиях и насильственному свержению конституционного строя.

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