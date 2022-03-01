Роскомнадзор подтвердил ограничение доступа к ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) в связи с размещением ложной информации о специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства во вторник.

"На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам "Эха Москвы" и телеканала "Дождь" за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины", - сообщили в ведомстве.