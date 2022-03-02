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В Ереване открылись курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка в вузах

В программе задействовали ведущих специалистов Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина

ЕРЕВАН, 2 марта. /ТАСС/. Курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка армянских вузов открылись в Ереване. Они организованы Московским культурно-деловым центром (МКДЦ) "Дом Москвы", сообщает во вторник пресс-служба центра.

"МКДЦ "Дом Москвы" в Ереване запустил курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка вузов Армении, которые проходят по инициативе Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и при поддержке Министерства образования и науки страны. Основные направления курса - лингвистика, методика преподавания русского языка, ортология. Курсы повышения квалификации проходят более 40 преподавателей из вузов Армении", - говорится в сообщении.

Генеральный директор МКДЦ "Дом Москвы" в Ереване Ваграм Карапетян отметил, что центр постоянно реализует программы, направленные на освоение и применение новейших методов обучения для преподавателей и учителей.

"Мы рады, что правительство Москвы инициировало данную программу для преподавателей вузов. Для армянских специалистов это новый опыт, знания и передовые навыки преподавания. Мы уверены, что такие курсы русского языка в Армении привнесут положительные изменения в сфере образования в целом. Примечательно, что в программе задействован лучший профессорско-преподавательский состав Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина", - подчеркнул Карапетян.

Руководитель Центра исследований языковой политики и международного образования, доцент Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Светлана Камышева в свою очередь отметила, что для проведения мастер-классов в Ереван прибыли ведущие специалисты. "Преподавание русского языка в Армении очень важно. Это не только учебная, но уже и экономическая категория", - сказала Камышева. Она также отметила, что преподаватели вузов Армении крайне заинтересованы в программе.

По окончании обучения всем участникам будут вручены сертификаты.

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