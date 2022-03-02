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United Airlines приостановила использование воздушного пространства РФ для рейсов в Индию

Аналогичные меры распространяются на полеты в обратном направлении

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Американская авиакомпания United Airlines отказалась от использования воздушного пространства России при выполнении рейсов в Индию и обратно.

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Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

Агентство подчеркивает, что в последние дни United Airlines поддерживала авиасообщение с Индией, продолжая использовать для этого российское воздушное пространство.

Ранее американская авиакомпания Delta Airlines отозвала код-шеринговое соглашение с "Аэрофлотом", American Airlines приостановила действие соглашений с "Аэрофлотом" и S7.

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