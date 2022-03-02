В Якутии начали работу Дальневосточный женский форум и Съезд женщин республики

ЯКУТСК, 2 марта. /ТАСС/. Стратегические сессии Дальневосточного женского форума и XV Съезда женщин Якутии начались в среду в Якутске, передает корреспондент ТАСС. Мероприятия посвящены Году матери, объявленному в регионе, и 100-летию образования Якутской АССР.

"Уверен, что Дальневосточный женский форум и XV Съезд женщин Якутии станут одними из самых важных и значимых событий юбилейного года нашей республики. Ведь именно создание Якутской АССР бесповоротно изменило судьбы женщин на нашей северной земле. На протяжении этих 100 лет якутянки были активными участницами становления родной республики, ее экономического, политического и социального развития. Сегодня вы являетесь примером гражданской активности в своих городах, районах и наслегах, воодушевляя людей, придавая цель и смысл общественным инициативам", - цитирует пресс-служба правительства главу Якутии Айсена Николаева.

На стратегических сессиях будут подняты темы предпринимательства, законодательной власти, национальных проектов, роли женщин в сельском хозяйстве, науке, жизни в Арктической зоне и др. На мероприятиях, помимо очного участия, предусмотрено дистанционное подключение. Всего на форуме и на съезде примет очное участие около 250 человек.

Пленарное заседание состоится 4 марта в Саха театре, на котором будут подведены итоги Дальневосточного женского форума и принята резолюция XV Съезда женщин Якутии, определяющая план работы союза женских организаций республики на предстоящие пять лет, добавили в правительстве Якутии.