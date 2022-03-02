В Приморье разрешили круглосуточную работу общепита

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. Ограничения по времени работы точек общественного питания, наполняемости театров и кинозалов отменены в Приморье. Об этом в среду сообщил в своем Telegram-канале глава региона Олег Кожемяко.

"Эпидемиологическая обстановка сегодня позволяет ослабить ограничительные меры. Число заболевших коронавирусной инфекцией в крае сокращается. По рекомендациям Роспотребнадзора мы приняли решение снять ограничения, касающиеся времени работы предприятий общественного питания, наполняемости кинозалов и театров, деятельности детских игровых комнат", - сообщил губернатор.

Ранее работа заведений общепита в регионе была запрещена с 23:00 до 6:00. С 30 октября посетить учреждения культуры и спорта, а также заведения общепита можно только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации. На период режима повышенной готовности было введено ограничение на оказание в торговых центрах услуг общественного питания, детских игровых комнат и развлекательных центров.

С начала пандемии в регион выявлено 153 718 случаев заражения коронавирусом, из них 1 342 - за последние сутки. Выздоровели 128 086 граждан. Вакцинацию прошли 1 013 701 житель края.