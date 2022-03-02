В Хабаровском крае отменили QR-коды в кафе, ресторанах и торговых центрах

ХАБАРОВСК, 2 марта. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае смягчают антиковидные ограничения, в конце недели отменят требование наличия QR-кодов на ряде объектов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

"Принято решение о смягчении антиковидных ограничений в крае. Это связано со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией и достаточно высоким показателем коллективного иммунитета. С 6 марта отменяется требование о наличии QR-кода при посещении кафе и ресторанов, торговых центров и магазинов", - написал Дегтярев.

Ранее региональные власти отменили требования по предъявлению QR-кодов в образовательных учреждениях, на внутренних перелетах. QR-код у вакцинированных или переболевших в регионе требуют в госучреждениях, учреждениях культуры на некоторых других объектах.

Дегтярев добавил, что с 6 марта увеличат предельный уровень заполняемости театров и стадионов - с 50 до 70%. С 14 марта отделения МФЦ вернутся к штатному режиму работы. "Но по-прежнему сохраняется масочный режим и профилактика распространения вируса", - подчеркнул глава региона.

В крае отмечается снижение случаев заболевания COVID-19, за минувшие сутки было выявлено более 1,1 тыс. новых заболевших. Неделю назад регистрировалось более 1,8 тыс. случаев за сутки. Госпитализировано было 228 человек, сутками ранее в больницы с COVID-19 отправили 84 человека.

В регионе продолжается прививочная кампания, накануне зарегистрировали 650-тысячного вакцинированного от COVID-19. Коллективный иммунитет в крае, по данным сайта стопкоронавирус.рф, превышает 66%. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае заразились около 90,9 тыс. человек, умерли 714.