Байден призвал готовиться к возможности появления новых вариантов коронавируса

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что необходимо готовиться к появлению новых вариантов коронавируса. Об этом он заявил, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

"Мы обязаны готовиться к новым вариантам, - заявил Байден. - За последний год мы значительно продвинулись в выявлении новых штаммов". По словам американского лидера, США в случае появления новых вариантов коронавируса "готовы будут в течение 100 дней начать применение новых вакцин".

Байден призвал американцев "обезопасить себя при помощи вакцин и лекарств". "Знаю, что родители с детьми младше пяти лет с нетерпением ждут, когда для них одобрят вакцину. Ученые усердно трудятся над этим, и как только они завершат свою работу, мы готовы будем поставить достаточное количество вакцин", - подчеркнул глава Белого дома.

Прогресс в борьбе с пандемией

Соединенные Штаты достигли прогресса в борьбе с пандемией коронавируса в стране, так что большинство американцев теперь могут снять маски и вернуться в офисы, а не работать удаленно, заявил Байден.

"Мы можем завершить [действие предписаний по] закрытию школ и бизнеса, у нас есть все необходимые инструменты <...>. Учитывая, что 75% взрослых американцев полностью вакцинированы, а госпитализации упали на 77%, большинство американцев могут снять свои маски, вернуться на работу, в классы и безопасно двигаться дальше", - сказал он.

Байден добавил, что "не может пообещать, что новый вариант [коронавируса] не появится", однако сделает все, что в силах властей США, "чтобы быть к этому готовыми".

"Пришло время вернуться на работу и вновь заполнить центры наших городов", - резюмировал глава Белого дома.

За последние две недели девять американских штатов отменили масочный режим на фоне сокращения числа новых случаев заражения коронавирусом. В среднем по стране ежедневное число заражений коронавирусом снизилось до уровней ноября прошлого года.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 79 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 952 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.