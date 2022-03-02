Песков заявил, что единение россиян вокруг президента страны придает силы

"Мы стараемся не комментировать результаты социологических исследований, но то, что уровень поддержки президента, решений президента, его действий очень и очень высок, нам известно", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы это (большую поддержку - прим. ТАСС) чувствуем по обращениям граждан, по словам поддержки, по конкретным действиям", - отметил Песков. "Мы видели реакцию наших парламентариев еще до того, как были признаны республики (Донбасса - прим. ТАСС), которая во многом является зеркалом нашего общества", - напомнил он.

"Действительно уровень поддержки президента высок. Конечно, подобное единение вокруг президента в такой нелегкий, очень ответственный момент - это очень важно, это всем нам придает сил", - уверен пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос, как сам президент реагирует на высокий уровень поддержки, Песков заметил, что "Путин всегда чувствует людей, всегда чувствует граждан, он опирается на их поддержку и, конечно, черпает силы в этой поддержке".

В понедельник ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которому две трети опрошенных россиян скорее поддерживают решение Путина о проведении специальной военной операции на Украине. По результатам исследования, проведенного фондом "Общественное мнение", более 70% опрошенных россиян доверяют главе государства и считают, что он хорошо справляется с обязанностями. При этом данный показатель вырос примерно на 10% по сравнению с данными на 20 февраля.