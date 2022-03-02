В российском офисе Erasmus+ не подтверждают массовое отчисление студентов за рубежом

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Информация о массовых отчислениях российских студентов в зарубежных вузах является неподтвержденной, сообщил ТАСС представитель российского офиса программы Евросоюза по студенческим обменам Erasmus+.

"Это неподтвержденная информация. Мы на связи с российскими вузами, с международными службами, они говорят, что нет таких случаев (по массовому отчислению российских студентов - прим. ТАСС). С иностранными студентами, которые находятся в настоящее время в России, тоже все в порядке", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что есть и те, кто уезжает из России.

"В основном это Франция, Испания, но это [происходит либо] по их собственной инициативе, либо отзывают их вузы, - сказал представитель офиса. - Мы также получили информацию, что международная мобильность в Германии замораживается - это на будущее. Планируемое сотрудничество замораживается. Что касается текущей мобильности, то все идет, как это было запланировано".

По словам собеседника агентства, пока нет информации о прекращении работы программы в России, подача заявок продолжается.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков договорились о совместной работе по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств в связи с ситуацией на Украине. В Минобрнауки РФ также заявляли, что отчисленные из зарубежных вузов российские студенты смогут продолжить обучение в ведущих университетах РФ. Образовательная программа Erasmus+ действует между Евросоюзом и Россией при финансировании со стороны ЕС. В апреле 2021 года сообщалось, что с 2014 года участие в данной программе приняли более 13,2 тыс. российских студентов.