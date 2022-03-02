Профсоюз полиции ФРГ предупредил о возможных нападениях на учреждения РФ и Украины

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Профсоюз германской полиции (GdP) на фоне событий на Украине предупредил о возможных нападениях на административные учреждения России и Украины, расположенные на территории Германии. Об этом в среду заявил председатель GdP Оливер Мальхов газете Neue Osnabrücker Zeitung.

"Возможны ожесточенные столкновения между сторонниками обеих групп в Федеративной Республике. Это включает в себя нападения на представительства и официальные учреждения обоих государств", - отметил Мальхов. При этом он добавил, что полиция ФРГ, а также правоохранительные органы федеральных земель должны быть готовы к возникновению чрезвычайных ситуаций. В этом контексте необходимо ежедневно следить за развитием событий с целью обеспечения внутренней безопасности страны.

Вместе с тем глава профсоюза федеральной полиции Германии (DPolG) Райнер Вендт полагает, что не только учреждения России и Украины могут стать объектами нападения, но и критически важная инфраструктура страны. В последние годы, по его словам, неоднократно происходили атаки на IТ-системы различных учреждений или отраслей. Объекты энергоснабжения страны также могут стать потенциальной целью нападения, считают в правоохранительных органах.