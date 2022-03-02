Антиковидные ограничения в Ингушетии продлили до 1 апреля

МАГАС, 2 марта. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о продлении антиковидных ограничений до 1 апреля 2022 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

В понедельник пресс-служба сообщала, что в регионе наблюдается снижение заболеваемости на 55% по сравнению с предыдущей неделей. Также по сравнению с прошлой неделей на 26% снизилось количество пациентов, проходящих лечение в стационарных условиях. Однако эпидситуация в регионе все еще остается сложной. По данным регионального оперштаба, количество заболевших за весь период пандемии составляет 39 161 человек, из них выздоровели - 33 958, смертельных случаев - 539. За последние сутки выявили 83 новых случая заражения коронавирусом.

"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов своим указом внес изменения в принятый им 17 марта 2020 года документ № 49 "О введении режима повышенной готовности". В соответствии с новыми поправками, срок действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции продлен до 1 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

Ранее, власти региона ввели дополнительные меры защиты населения от распространения коронавируса с 24 января до 1 марта. Все учреждения перевели на удаленку не менее 30% сотрудников, в первую очередь работников старше 60 лет и тех, кто имел серьезные хронические заболевания.

В конце октября в Ингушетии ввели ограничения количества посетителей объектов общепита, спортивных объектов, банкетных залов, транспорта, концертных залов и театров. Количество участников свадебных и похоронных мероприятий ограничили до 20-30 человек из числа близких родственников с воздержанием от личного присутствия людей старше 60 лет.

Также в регионе ввели ограничения, по которым к участию в официальных культурных и спортивных мероприятиях граждане допускаются только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за три дня до начала мероприятия.