"Аэрофлот" выполнит спецрейс из Болгарии для возвращения россиян на родину

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит завтра, 3 марта, специальный рейс из Софии (Болгария) для возвращения россиян домой. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
"Аэрофлот" организует специальный рейс из Софии для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом. Рейс выполняется совместно с авиакомпанией "Россия", - отмечается в сообщении.
В компании уточнили, что воспользоваться перевозкой в Москву могут граждане РФ, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты в обе стороны полета любой российской авиакомпании, перевозка по которым из России уже состоялась.
Чтобы оформить билет на обратный рейс в компании посоветовали обращаться в офисы продаж "Аэрофлота" и контакт-центры.