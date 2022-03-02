"Аэрофлот" выполнит спецрейс из Болгарии для возвращения россиян на родину

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит завтра, 3 марта, специальный рейс из Софии (Болгария) для возвращения россиян домой. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Как вернуть деньги за авиабилеты на отмененные рейсы?

Как вернуть деньги за авиабилеты на отмененные рейсы? Сколько ждать возврата?

"Аэрофлот" организует специальный рейс из Софии для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом. Рейс выполняется совместно с авиакомпанией "Россия", - отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что воспользоваться перевозкой в Москву могут граждане РФ, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты в обе стороны полета любой российской авиакомпании, перевозка по которым из России уже состоялась.

Чтобы оформить билет на обратный рейс в компании посоветовали обращаться в офисы продаж "Аэрофлота" и контакт-центры.