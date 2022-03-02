Татьяну Доронину выписали из больницы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент МХАТ им. Горького Татьяна Доронина уже покинула больницу и находится в пансионате "Барвиха", сообщил ТАСС в среду гендиректор театра Владимир Кехман.

"Татьяна Васильевна уже переведена в пансионат "Барвиха". Я предлагал отвезти ее еще в пятницу, но, по ее словам, она 13 дней провела в счастье и хотела бы еще остаться", - сказал он. Кехман поблагодарил врачей больницы, проводивших лечение.

Ранее 88-летняя актриса была госпитализирована с коронавирусом. 22 февраля Кехман сообщил о том, что ее тест на коронавирус показал отрицательный результат, а состояние улучшается.

Российская актриса и режиссер Татьяна Доронина снималась в фильмах "Три тополя на Плющихе", "Мачеха", "Валентин и Валентина" и других. В 1981 году была удостоена звания народной артистки СССР. Была художественным руководителем, а затем и директором МХАТ им. М. Горького. С 2018 года исполняет обязанности президента театра.