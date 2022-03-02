{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Татьяну Доронину выписали из больницы

Актриса была госпитализирована с коронавирусом
Татьяна Доронина Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Татьяна Доронина
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент МХАТ им. Горького Татьяна Доронина уже покинула больницу и находится в пансионате "Барвиха", сообщил ТАСС в среду гендиректор театра Владимир Кехман.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Татьяна Васильевна уже переведена в пансионат "Барвиха". Я предлагал отвезти ее еще в пятницу, но, по ее словам, она 13 дней провела в счастье и хотела бы еще остаться", - сказал он. Кехман поблагодарил врачей больницы, проводивших лечение.

Ранее 88-летняя актриса была госпитализирована с коронавирусом. 22 февраля Кехман сообщил о том, что ее тест на коронавирус показал отрицательный результат, а состояние улучшается.

Российская актриса и режиссер Татьяна Доронина снималась в фильмах "Три тополя на Плющихе", "Мачеха", "Валентин и Валентина" и других. В 1981 году была удостоена звания народной артистки СССР. Была художественным руководителем, а затем и директором МХАТ им. М. Горького. С 2018 года исполняет обязанности президента театра.

Теги
РоссияДоронина, Татьяна ВасильевнаПандемия COVID-19Кехман, Владимир Абрамович
Военная операция на Украине
Вузы в Белгороде и Ярославле готовы принять студентов, отчисленных из зарубежных вузов
Поддержку учащимся также готовы оказать в университетах в Брянской, Смоленской и Тамбовской областях
Читать полностью