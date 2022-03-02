Курорты Сочи с начала года посетили около 1,1 млн туристов

СОЧИ, 2 марта. /ТАСС/. Туристический поток на курорты Сочи с начала года достиг почти 1,1 млн отдыхающих, на праздничные выходные в марте ожидается большой заезд туристов, сообщил журналистам в среду мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Всего же с января Сочи принял уже около 1,1 млн человек. По состоянию на начало марта в санаториях, отелях и мини-гостиницах, а также в частном секторе отдыхают около 60 тыс. туристов. На праздничные выходные дни марта мы также ожидаем большой заезд. От успешного развития нашей санаторно-курортной и туристской отрасли напрямую зависит процветание и экономическое благополучие всех горожан, поэтому мы продолжим прикладывать все усилия для того, чтобы обеспечить качественный и безопасный отдых на курорте нашим гостям и местным жителям", - приводит пресс-служба администрации Сочи слова Копайгородского.

По данным пресс-службы, конкретно в горном кластере Сочи с начала года побывали 600 тыс. туристов, рекордной была загрузка в феврале, она достигала 80%, ежедневно лыжные трассы посещали до 30 тыс. отдыхающих. Для развития туризма в Сочи до 2030 года планируется реализовать 16 инвестиционных проектов, ориентированных на повышение качества отдыха.

Ранее сообщалось, что туристический поток на курорты Краснодарского края по итогам зимнего периода 2021-2022 годов превысил 1,6 млн гостей. Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, а зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха.