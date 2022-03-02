{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России

АТОР ожидает наибольшее число поездок россиян в Италию в мае

Российские туристы отправятся туда на стыковочных рейсах

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Наибольшее число поездок самостоятельных российских туристов в Италию ожидается в мае, россияне отправятся туда на стыковочных рейсах. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Как считают эксперты, в Италию россияне отправятся самостоятельно - на стыковочных рейсах с пересадкой в Стамбуле. Пик таких поездок в краткосрочной перспективе придется на майские праздники", - говорится в сообщении.

На эту тему
Закрытое небо и отключение от SWIFT. Что известно о санкциях против РФ и каким будет ответ
Закрытое небо и отключение от SWIFT.

Туроператоры затрудняются оценить потенциальный спрос на итальянском направлении. Кроме того, Росавиация не рекомендовала неделовые поездки в закрытые страны, а Ростуризм рекомендовал туроператорам остановить продажу туров в страны, которые ввели санкции по отношению к России, в их числе и Италия, объяснили в АТОР.

Италия с 1 марта отменила карантин при въезде в страну для всех иностранных граждан. Для въезда на территорию Италии достаточно сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус, в том числе гражданам из стран вне ЕС.

В понедельник Россия закрыла воздушное пространство для ряда стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов. Италия входит в этот список. Ранее визовый центр Италии в России объявил, что с 1 марта начал прием документов для оформления туристических виз.

Теги
ИталияРоссияСанкции в отношении России
Военная операция на Украине
Вузы в Белгороде и Ярославле готовы принять студентов, отчисленных из зарубежных вузов
Поддержку учащимся также готовы оказать в университетах в Брянской, Смоленской и Тамбовской областях
Читать полностью