АТОР ожидает наибольшее число поездок россиян в Италию в мае

"Как считают эксперты, в Италию россияне отправятся самостоятельно - на стыковочных рейсах с пересадкой в Стамбуле. Пик таких поездок в краткосрочной перспективе придется на майские праздники", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Наибольшее число поездок самостоятельных российских туристов в Италию ожидается в мае, россияне отправятся туда на стыковочных рейсах. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Туроператоры затрудняются оценить потенциальный спрос на итальянском направлении. Кроме того, Росавиация не рекомендовала неделовые поездки в закрытые страны, а Ростуризм рекомендовал туроператорам остановить продажу туров в страны, которые ввели санкции по отношению к России, в их числе и Италия, объяснили в АТОР.

Италия с 1 марта отменила карантин при въезде в страну для всех иностранных граждан. Для въезда на территорию Италии достаточно сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус, в том числе гражданам из стран вне ЕС.

В понедельник Россия закрыла воздушное пространство для ряда стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов. Италия входит в этот список. Ранее визовый центр Италии в России объявил, что с 1 марта начал прием документов для оформления туристических виз.