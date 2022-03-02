Ракетный полк ПГРК "Ярс" вышел на боевое патрулирование в Новосибирской области

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Ракетный полк подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" вышел с пункта постоянной дислокации на боевое патрулирование в Новосибирской области. Об этом сообщили в среду в Минобороны России, не уточняя даты выхода полка на полевые позиции.

"В ходе учений пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" одного из полков Новосибирского ракетного соединения РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования", - отмечается в сообщении.

В ракетном полке штатного состава имеется девять автономных пусковых установок ПГРК "Ярс", межконтинентальные баллистические ракеты которого несут разделяющиеся головные части.

По данным Минобороны, к учениям с Новосибирским ракетным соединением привлекли более 1 тыс. военнослужащих и задействовали около 100 единиц техники.

Ранее сообщалось, что 27 февраля президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым приказал перевести силы стратегического сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.