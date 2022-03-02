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В России ограничили доступ к сайту The Village

По данным Роскомнадзора, доступ к сайту издания ограничили на основании статьи 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Доступ к сайту интернет-издания The Village ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Согласно информации службы, доступ к сайту издания ограничен на основании статьи 15.3 ("Реестр информации, распространяемой с нарушением закона в части ст. 15.3 и 15.3-1 Федерального закона № 149-ФЗ") федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

В Роскомнадзоре сообщили, что заблокировали доступ к сайту из-за публикации ложной информации о специальной военной операции на Украине.

Теги
Россия
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