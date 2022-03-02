Около 2 млрд рублей направят на функционирование системы мониторинга многолетней мерзлоты

ТАСС, 2 марта. Министерство природных ресурсов и экологии РФ планирует направить 2 млрд рублей для функционирования системы мониторинга многолетней мерзлоты. Об этом сообщил председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин.

"В планах министерства сейчас профинансировать за ближайшие несколько лет <...> по этому проекту [системы мониторинга многолетней мерзлоты], порядка 2 млрд рублей выделить дополнительно для того, чтоб эта система начала функционировать", - сказал он в ходе VII Международной конференции "Арктика: устойчивое развитие".

По его словам, изучение многолетней мерзлоты необходимо для ведения хозяйственной деятельности промышленными предприятиями и их производственной составляющей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на создание государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты. По предложению главы Минприроды Александра Козлова, государственная система будет создана на базе Росгидромета. Путин также поручил наделить эту федеральную службу необходимыми полномочиями. Помимо этого, он распорядился предусмотреть средства на разработку и функционирование системы при подготовке законопроекта о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.