Российский союз ректоров призвал университеты не разрывать международные связи

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские университеты должны поддерживать сотрудничество с зарубежными вузами-партнерами для сохранения мирового научного наследия, несмотря на осложнившуюся политическую ситуацию. Об этом говорится в обращении Российского союза ректоров, опубликованном в среду.

"Российские университеты не должны разрывать свои международные связи, которые складывались десятилетиями, убеждая надежных партнеров в необходимости продолжения совместной работы над поиском ответов на глобальные вызовы и во имя сохранения мирового научного наследия", - указано в послании.

Российский союз ректоров также призвал университетское сообщество к консолидации. "У нас есть четкий план действий, который поможет вузам России стойко преодолеть все трудности, в том числе связанные с реализацией международных проектов, развитием научной инфраструктуры, публикацией статей в зарубежных научных журналах. Мы должны быть рядом, чувствовать плечо друг друга, тогда мы преодолеем все сложности", - говорится в сообщении.

В свою очередь Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. С. Лихачева (Институт наследия) также составил обращение к общественности, которое подписали деятели культуры и искусства. Авторы текста призывают общественность поддержать Вооруженные силы России и президента РФ в связи с началом специальной военной операции на Украине. Сообщается, что инициатива обращения исходила от выпускников Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.