Калининградское УФСБ предупредило о попытках сбора данных о военных из области

КАЛИНИНГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Региональные управление ФСБ по Калининградской области предупредило о росте выявленных случаев попыток сбора конфиденциальных и персональных данных военнослужащих в регионе.

"Региональные органы ФСБ России предупреждают об участившихся случаях незаконного сбора конфиденциальной информации и персональных данных военнослужащих Калининградской области посредством телефонной связи в целях осуществления возможных провокационных и мошеннических действий", - говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой управления.

В ведомстве отметили, что для получения родственниками достоверной информации о военнослужащих, проходящих службу в региональных подразделениях Министерства обороны РФ, следует обращаться на телефоны доверия Балтийского флота. "В случае поступления звонков от иностранных операторов в целях доведения ложной информации и выведывания данных о военнослужащих Балтийского флота просьба обращаться в УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области", - отмечается в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.