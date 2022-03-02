В Петербурге и Екатеринбурге задержали несколько участников несанкционированных акций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге задержали несколько участников несанкционированных акций в среду, передают корреспонденты ТАСС с места событий.

В Петербурге полиция задержала участников несанкционированной акции у Гостиного Двора. Собравшихся предупредили через громкоговоритель о том, что в городе в соответствии с постановлением городской администрации о противодействии распространению коронавируса запрещено проведение любых публичных мероприятий, и рекомендовали незамедлительно покинуть место сбора. Люди, которые проигнорировали требование прекратить мероприятие, задержаны, передает корреспондент.

Вход в вестибюль станции метро "Гостиный Двор" был закрыт.

Кроме того, корреспондент ТАСС из Петербурга стал очевидцем нескольких задержаний участников акции на Невском проспекте недалеко от станции метро "Маяковская". Официальными данными МВД о количестве задержанных ТАСС не располагает.

Как передает корреспондент ТАСС из Екатеринбурга, подобная акция прошла на Площади труда, которая впоследствии переросла в шествие по центральным улицам. Участники скандировали лозунги за мир и прекращение военных действий на Украине. Участие в ней приняли около 100 человек, нескольких задержали.