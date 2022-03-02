Патриарх Кирилл указал главе Сумской епархии на ответственность за раскол

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий (Украинская православная церковь), заявивший о прекращении поминовения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за богослужениями в Сумской епархии, несет ответственность за учинение раскола. Об этом сообщается в среду на сайте Московского патриархата.

"Сожалею о вашем решении прекратить поминовение Патриарха Московского и всея Руси за богослужением. <...> Прекращение поминовения предстоятеля Церкви не из-за вероучительных или канонических ошибок, или заблуждений, а из-за несоответствия тем или иным политическим взглядам и предпочтениям, - это раскол, за который каждый, кто его учиняет, ответит пред Богом и не только в веке будущем, но и в нынешнем", - говорится в резолюции патриарха.

В ней также обращается внимание на пример протоиерея Григория Прозорова, который не прекратил поминовение имени патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского), совершая до 1942 года, вплоть до своего ареста и кончины, богослужения в единственном храме Московского патриархата в Берлине во время войны.

Резолюция была дана в ответ на рапорт митрополита Евлогия от 1 марта с сообщением о приостановлении поминовения Патриарха Московского и всея Руси за богослужениями в Сумской епархии, уточнили в пресс-службе патриарха.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.