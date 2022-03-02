RT перестал быть доступен на платформе спутникового вещания Sky TV

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Российский телеканал RT перестал быть доступен в Великобритании через спутниковую платформу Sky TV. Об этом в среду сообщил корреспонденту ТАСС источник в группе компаний Sky Group.

"После удаления спутникового сигнала RT [операторами] в Европе канал больше не доступен на платформе Sky", - отметил он.

Как указывает отраслевой портал broadbandtvnews.com, сигнал RT в среду, помимо Sky TV, перестали получать также британская спутниковая платформа Freesat и платформа цифрового телевидения Freeview.

Указывается, что все платформы получали сигнал RT от спутникового оператора, расположенного в Люксембурге, который должен был отключить ретрансляцию сигнала российского телеканала по решению Евросоюза, 2 марта запретившего вещание RT и работу агентства Sputnik. Нормативные акты, предусматривающие запрет на вещание RT на территории европейского сообщества, которое Великобритания покинула в начале 2020 года, были опубликованы в среду в "Официальном журнале ЕС".

При этом само Соединенное Королевство к настоящему моменту не ограничивало работу RT в стране и не вводило против канала санкций. Выступая в понедельник в британском парламенте, глава МИД королевства Лиз Трасс высказала опасение, что запрет вещания RT в Великобритании приведет к прекращению работы Би-би-си в России, добавив, что этот вопрос требует "крайне взвешенных решений".

Британский медиарегулятор Ofcom к настоящему моменту проводит 27 расследований по фактам предполагаемого нарушения RT принципа беспристрастности при освещении политических событий, который закреплен в вещательном кодексе Великобритании. В среду регулятор заявил, что изучает вопрос об отзыве вещательной лицензии RT.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.