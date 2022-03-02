Региональный этап WorldSkills собрал около 350 участников в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Закрытие регионального этапа чемпионата "Молодые профессионалы", участниками которого стали 350 человек, состоялось в Махачкале, сообщили в среду в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"Закрытие VII регионального чемпионата "Молодые профессионалы" прошло в Доме дружбы.<…> Около 350 обучающихся приняли участие в чемпионате по 55 компетенциям. Призерами чемпионата стали 194 участника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончанием соревнований, которые длились шесть дней, стала концертная программа с участием дагестанских артистов и студентов. По словам врио министра образования и науки региона Яхьи Бучаева, движение WorldSkills, в котором принимает участие регион, помогает молодым специалистам стать более конкурентоспособными на рынке труда.

"Хорошие профессионалы востребованы во всех отраслях и сферах жизни. Вы являетесь достойным примером для всех ребят, которые получают профессиональное образование в стенах колледжей и вузов нашей республики. Спасибо за ваш труд! Надеюсь, вы направите свои умения и усилия во благо Дагестана и всей страны", - цитирует пресс-служба Бучаева, который обратился к участникам чемпионата.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 80 стран-участниц. Россия стала 60-м членом организации WorldSkills International в 2012 году.