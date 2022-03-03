Россотрудничество в Ереване представило интерактивную карту мест боевой славы России

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Представительство Россотрудничества в Армении представило пилотный вариант интерактивной мультимедийной карты, на которой отмечены памятники исторического наследия русско-персидских и русско-турецких войн XIX века. Об этом сообщили в пресс-службе Российского центра науки и культуры (РЦНК).

"Армения, как туристическое направление, пользуется большим спросом у россиян. Но скоро туристы из России смогут знакомиться не только с памятниками богатейшей армянской истории и культуры, но также и с русским следом, местами боевой славы двух братских народов. Пилотная версия проекта представлена в Национальной академии наук Армении. В обсуждении приняли участие ведущие эксперты в области истории", - говорится в сообщении.

Карта представляет из себя интерактивную инфографику. На ней указаны геолокации, старинные и современные виды, а также описание мест сражений и захоронений героев русско-турецких и русско-персидских войн, памятников и крепостей.

Пользователи, кликнув на обозначения на карте, могут познакомиться не только с историей, описанием места сражения, памятника, но и с уникальными архивными материалами, которые обнаружены в ходе исследовательской работы. На данный момент на карте отражены 50 объектов исторического наследия русско-турецких и русско-персидских войн.

"Армения была ареной боевых действий между Россией и соперничавшими с ней за Кавказ Персидской и Османской империями. Идея этого проекта состоит в том, чтобы собрать и сохранить на доступной платформе сведения о воинской славе и русско-армянском взаимодействии во время войн прошлых столетий. Есть много малоизвестных, а то и совсем неизвестных фактов об этом", - отметил руководитель представительства Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов.

В ближайшее время карта будет доступна интернет-пользователям и туристам. Планируется, что у объектов и достопримечательностей, обозначенных на карте, будут установлены таблички с QR-кодом для просмотра на смартфонах.