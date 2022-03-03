Глава СК поручил устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на Украину

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на территорию Украины. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"По информации из открытых источников, иностранные наемники прибывают на территорию Украины для оказания поддержки украинским военным. Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на территорию Украины, а также фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий с целью привлечения к уголовной ответственности по ст. 359 УК РФ (наемничество), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - сказали в пресс-службе.

Бастрыкин также поручил расследовать факты гибели мирного населения в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины, в том числе несовершеннолетних.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений о фиксации и расследовании новых фактов обстрелов мирного населения Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В СК со ссылкой на сообщения СМИ отмечают, что 2 марта в Кировском районе Донецка двое подростков получили осколочные ранения при обстреле со стороны украинских силовиков, подростков госпитализировали. Также 2 марта ВСУ обстреляли ДНР из минометов, вооружения БМП и гранатометов, в результате погибли двое мирных жителей и еще двое получили ранения. В Донецке и Макеевке обстреляли школу, два детских сада, здание спорткомплекса. Кроме того, в результате обстрела населенного пункта Докучаевск со стороны ВСУ один мирный житель получил ранения.

"Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата продолжить работу по фиксации и закреплению доказательств о новых случаях получения ранений и гибели мирных граждан в результате обстрелов ВСУ. Также председатель СК указал подчиненным на необходимость тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих", - сказали в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.