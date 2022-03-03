В Приморье в 2022 году планируют восстановить около 12 тыс. га леса

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. План по лесовосстановлению на 2022 год в Приморье составляет около 12 тыс. га, его будут проводить в том числе с помощью искусственного лесовосстановления, большое внимание будет уделено уже существующим посадкам, сообщила в четверг пресс-служба правительства края.

"В Приморском крае план по лесовосстановлению на 2022 год составляет около 12 тыс. га. Осуществлять его планируют, в том числе, путем искусственного лесовосстановления, для чего понадобится примерно 2,5 млн сеянцев. Причем в это количество не входят деревья, высаживаемые в ходе различных акций, которых с каждым годом становится все больше. Как рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона, в 2021 году лесовосстановление было проведено на площади 14 074 га, включая 831 га - путем искусственного лесовосстановления, в ходе которого высажено более 3 млн сеянцев деревьев", - говорится в сообщении.

Основным видом лесовосстановления остается естественное. Специалисты лесного хозяйства деревья не высаживают, но создают условия для того, чтобы насаждения восстанавливались естественным путем - ухаживают за подростом, охраняют участки, обеспечивают противопожарную безопасность. Также в рамках воспроизводства лесов ежегодно осуществляется уход за лесными культурами, выявляются и обследуются площади, предназначенные для лесовосстановления в последующие годы, идет заготовка семян лесных растений, выращивается посадочный материал. Так, в прошлом году удалось заготовить 27 тонн семян основных лесообразующих пород: кедра корейского, пихты цельнолистной, дуба монгольского, ясеня маньчжурского, часть из них будет заложена в страховой семенной фонд Приморского края.

Площадь искусственного лесовосстановления в этом году будет незначительно меньше по сравнению с прошлым, прежде всего это обусловлено снижением количества площадей, требующих проведения именно искусственного лесовосстановления. Больше внимания будет уделено проведению уходов за уже существующими посадками. Лето прошлого года было аномально жарким, часть посадок придется дополнять в этом году. Также планируется провести уход за культурами возрастом старше пяти лет.

Кроме того, планируется закладка новых питомников для выращивания посадочного материала, для этого готовят не менее 8,5 тонн семян корейского кедра, которые уже находятся на стратификации (процесс адаптации к природной среде - прим. ТАСС). В планах минлесхоза Приморья строительство теплиц для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой.

В Приморском крае с 2019 года реализуется проект "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Главная его цель - обеспечение стопроцентного восстановления лесов на местах вырубки. Она состоит из двух основных подзадач: минимально снизить потери лесных насаждений, которые ежегодно выбывают по разным причинам, и обеспечить в полном объеме качественное восстановление лесов. Кроме того, в 2022 году планируется проведение акций по посадке леса: "Сад памяти", "Всероссийский день посадки леса", "Аллея выпускников", "Сохраним лес", а также памятные посадки, приуроченные к различным праздникам.