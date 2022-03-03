Агентство Пренса Латина выступило против притеснения российских СМИ

ГАВАНА, 3 марта. /ТАСС/. Кубинское новостное агентство Пренса Латина осудило в среду ограничительные меры ЕС против российских СМИ и расценило это как цензуру, нарушающую права аудитории на доступ к информации.

"Пренса Латина выражает неприятие цензуры, продвигаемой в Европейском союзе в отношении российских СМИ RT и Sputnik, которая проявляется и в социальных сетях. Действия, предпринятые в последние дни объединением и цифровыми платформами против этих журналистских организаций, не имеют ничего общего с борьбой против фейковых новостей и лишают информацию объективности, - отмечается на сайте агентства. - Бойкот Russia Today и Sputnik нарушает права профессионалов, работающих в этих СМИ, и <...> лишает аудиторию доступа к новостям и взглядам, альтернативным распространяемым западными информационными монополиями, в то время, когда конфликт на Украине находится в центре внимания всего мира".

Евросоюз запретил со 2 марта вещание на территории сообщества телеканала RT и работу агентства Sputnik. Соответствующие нормативные акты опубликованы в среду в "Официальном журнале ЕС".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.