Более 500 тыс. человек в Австралии получили приказ об эвакуации из-за наводнений

СИДНЕЙ, 3 марта. /ТАСС/. Более полумиллиона жителей Австралии получили предписание об эвакуации из-за наводнений и подъема уровня рек. Об этом в четверг сообщил премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротт.

По его словам, штаб штата по чрезвычайным ситуациям выписал 94 приказа об эвакуации из-за подъема уровня рек Хоксбери, Непин и Джорджес, в Менангле, протекающих через западные пригороды Сиднея и города Ричмонд, Пенрит и Виндзор. "Действие приказов об эвакуации сейчас распространяется на более чем 500 тыс. жителей региона", - указал Перротт, отметив, что ситуация будет лишь ухудшаться в ближайшие дни, поскольку синоптики прогнозируют осадки до середины следующей недели.

Минувшей ночью началась эвакуация жителей западных пригородов Сиднея, оказавшихся под угрозой из-за переполнения водохранилища у плотины Уоррагамба. Власти опасаются, что вода начнет переливаться через края дамбы "в любой момент", после чего в зоне затопления окажется не менее 130 тыс. домов. Их жителям предписано эвакуироваться немедленно.

Как отметили в службе спасения штата, наиболее сложная ситуация на севере штата, центральном побережье, а также в районе Сиднея и пригородов. "Зона низкого давления смещается в сторону мегаполиса, и мы ожидаем усиления ливней к вечеру четверга. Погодные условия останутся очень сложными, с обильными осадками и сильным ветром", - указал синоптик государственного бюро гидрометеорологии Австралии Дин Наррамор.

Масштабные наводнения на северо-восточном и восточном побережье Австралии начались в начале прошлой недели из-за продолжительных ливней. К настоящему моменту в результате наводнений погибли по меньшей мере 15 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. Власти страны мобилизовали служащих Минобороны для помощи в проведении поисково-спасательных работ и эвакуации пострадавших.

В штате Квинсленд в зоне затопления оказались более 2 тыс. домов, порядка 20 тыс. человек эвакуированы. В Новой Южном Уэльсе оказался полностью затоплен город Лисмор, расположенный в 800 км к северу от Сиднея, частично затоплены города Караки, Илука и Порт-Маккуори, эвакуированы более 40 тыс. человек. Из-за наводнений закрыты не менее 250 общеобразовательных школ, перекрыты несколько ключевых автомагистралей.