На Тайване отмечают масштабные перебои с электричеством

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 марта. /ТАСС/. Масштабные перебои с электричеством отмечены в четверг в нескольких городах Тайваня, включая Тайбэй, Синьбэй, Гаосюн, Тайнань. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

Согласно данным энергетической компании Taipower, аварийные отключения электричества вызваны неполадками оборудования на тепловой электростанции "Синда" в южном городе Гаосюн.

Отмечается, что перебои в электроснабжении не затронули технопарк Синьчжу, где сосредоточены предприятия по производству полупроводниковой продукции.