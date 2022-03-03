Карантин из-за ОРВИ и коронавируса завершился во всех школах Биробиджана

ТАСС, 3 марта. Все школы Биробиджана, в разное время закрытые на карантин по ОРВИ и коронавирусу, приступили к работе в обычном режиме. Об этом сообщается в четверг городская администрация в своем Telegram-канале .

"Ситуация в школах города по заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией под контролем. <…> На сегодняшний день все образовательные учреждения областного центра работают в штатном режиме. Управление образования мэрии города продолжает мониторить ситуацию в школах и детских садах. Кроме того, специалисты каждый день продолжают объезжать дошкольные и образовательные учреждения и проверяют, как здесь соблюдаются противоэпидемиологические мероприятия", - цитируют в сообщении мэра города Максима Семенова.

В одном из детских садов Биробиджана на карантин закрыты две группы.

С начала пандемии в Еврейской автономной области выявлено 15 448 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 12 748 человек, умерли 734 пациента. Приступили к вакцинации 66 023 человека, закончили ее 62 437 граждан.