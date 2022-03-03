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Военная операция на Украине

Число беженцев с Украины достигло 1 млн

Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди

ТАСС, 3 марта. Число жителей Украины, уехавших в соседние страны за последние семь дней, составило 1 млн. Об этом сообщил в ночь на четверг верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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"Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода миллиона беженцев из Украины в соседние страны", - написал Гранди на своей странице в Twitter.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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