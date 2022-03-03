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Совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции

Сайт "Эха Москвы" также будет ликвидирован
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта, сообщил в четверг главный редактор станции Алексей Венедиктов.

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"Большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы", - написал он в своем Telegram-канале.

В пресс-службе холдинга "Газпром-медиа" ТАСС подтвердили эту информацию. "Рассмотрев предписание Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к средству массовой информации "Эхо Москвы", совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" 3 марта принял решение о прекращении действия СМИ - радиоканала "Эхо Москвы" и СМИ - одноименного электронного периодического издания", - сообщили в пресс-службе.

По словам Венедиктова, на проекты таких решений ему ранее намекали "не члены совета директоров, а люди намного выше". Он также заявил ТАСС, что проведет собрание всех журналистов радиостанции. "Сегодня в 14:00 будет собрание журналистов "Эха Москвы", я их собираю в любом случае", - сказал он.

Венедиктов также сообщил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение радио из магазина приложений.

Теги
РоссияВенедиктов, Алексей Алексеевич
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