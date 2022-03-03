Глава Крыма и чиновники сдали кровь для раненных на Украине российских военных

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов и сотрудники правительства региона сдали кровь для российских военных, получивших ранения в ходе специальной операции на территории Украины. Об этом сообщил сам Аксенов.

"Вместе с сотрудниками Совета министров Республики Крым сдал кровь для наших воинов-освободителей, получивших ранения в ходе специальной военной операции. Желаю им всем скорейшего выздоровления. Это жест доброй воли и проявление единства армии и народа. Будем и дальше поддерживать наших солдат и офицеров всем, чем только сможем", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма выразил уверенность, что "поставленные цели специальной военной операции будут достигнуты". "Сделаем все для нашей общей победы", - добавил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на территории Украины после обращения руководителей республик Донбасса за помощью. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, ее цель - демилитаризация и денацификация страны.