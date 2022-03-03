В Москве выявили 2 683 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 683 против 3 024 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф .

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В относительном выражении прирост составил 0,1%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 704 517 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 82 против 81 днем ранее, до 41 523.рф.

Число случаев выздоровления в Москве увеличилось на 4 694, до 2 497 491.

Ситуация в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге выявили 3 562 случая заражения коронавирусом за сутки против 4 514 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 449 292 случая заражения.

Число случаев выздоровления в Санкт-Петербурге увеличилось на 17 291, до 1 294 568, число умерших - на 65, до 32 099.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 936 против 1 153 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 943 135 случаев заражения.

Число случаев выздоровления в Подмосковье увеличилось на 7 240, до 856 475, число умерших - на 24, до 14 271.