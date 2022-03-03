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Военная операция на Украине

Несколько подразделений МВД перевели на усиленный режим на фоне спецоперации на Украине

Источник в правоохранительных органах сообщил, что многие сотрудники теперь выходят на дежурство в выходные дни

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. МВД России на фоне спецоперации на Украине перевело некоторые свои подразделения, в том числе участковых уполномоченных и подразделения по борьбе с IT-преступлениями, в режим усиленной службы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Некоторые подразделения МВД России перешли на усиленный режим несения службы. В том числе это коснулось участковых уполномоченных, а также подразделений по борьбе с IT-преступлениями и ряда других. Многие сотрудники теперь выходят на дежурство в выходные дни", - сказал собеседник агентства.

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УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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