Несколько подразделений МВД перевели на усиленный режим на фоне спецоперации на Украине

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. МВД России на фоне спецоперации на Украине перевело некоторые свои подразделения, в том числе участковых уполномоченных и подразделения по борьбе с IT-преступлениями, в режим усиленной службы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Некоторые подразделения МВД России перешли на усиленный режим несения службы. В том числе это коснулось участковых уполномоченных, а также подразделений по борьбе с IT-преступлениями и ряда других. Многие сотрудники теперь выходят на дежурство в выходные дни", - сказал собеседник агентства.