Экс-директора "Гринфлайта", обманувшего дольщиков на 8,7 млрд рублей, признали банкротом

ЧЕЛЯБИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом бывшего директора стройкомпании "Гринфлайт" Сергея Мануйлова, размер задолженности которого составляет свыше 349 млн рублей, и которого в 2018 году признали виновным в нанесении ущерба 4 320 участникам строительства жилья. Об этом говорится в материалах, опубликованных в базе "Электронное правосудие".

"Признать несостоятельным (банкротом) гражданина Мануйлова Сергея Николаевича. <…> Ввести в отношении гражданина процедуру реализации имущества", - говорится в материалах.

Уточняется, что общий размер требований кредиторов на момент подачи заявления, по расчету должника, составляет 349,1 млн рублей. Как ранее установил суд, деньги направили хоккейному клубу в 2013 году.

Как ранее сообщала пресс-служба прокуратуры Челябинской области, Мануйлов, являясь генеральным директором ООО "Гринфлайт", с августа 2013 года по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года злоупотреблял полномочиями, заключая заведомо невыгодные сделки. В результате 4 320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд рублей.

Также, по данным областной прокуратуры, для "Гринфлайта" действия Мануйлова обернулись снижением способности удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанности по оплате обязательных платежей на общую на сумму свыше 1,3 млрд рублей.

12 апреля 2018 года Центральный районный суд Челябинска признал Мануйлова виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем материальный вред на общую сумму свыше 10 млрд рублей, и назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Ход и результаты расследования уголовного дела находились на личном контроле заместителя генерального прокурора России Юрия Пономарева.