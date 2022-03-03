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Военная операция на Украине
Обновлено 

Роскомнадзор требует от Google прекратить распространение фейков о событиях на Украине

Ведомство ранее потребовало от компании ограничить доступ к недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить распространять на территории России фейковую информацию о специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

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"Роскомнадзор направил письмо ООО "Гугл" (отвечает за рекламную деятельность Google на территории России) требование незамедлительно прекратить распространять на территории России ложные сведения политического характера о специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине. Такие рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений", - указано в сообщении.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google ограничить доступ к недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads. Ведомство также предупредило владельцев российских интернет-ресурсов и рекламных сетей об ответственности за распространение контекстной рекламы, содержащей недостоверную общественно значимую информацию (штраф до 5 млн рублей).

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