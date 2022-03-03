Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки о ВС РФ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил в четверг поправку о введении уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, за распространение фейков о действиях ВС РФ. Текст поправки есть в распоряжении ТАСС.

Уголовный кодекс (УК) РФ предлагается дополнить статьей 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". За подобные деяния будет предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5 млн рублей или лишения свободы на срок до трех лет. Если при этом используется служебное положение или есть корыстные побуждения, то штраф составит до 5 млн, а срок лишения свободы - от 5 до 10 лет. Если же распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Также Комитет рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект об уголовной ответственности, включая лишение свободны на срок до трех лет, за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц". Такие действия будут наказываться штрафом в размере до 500 тыс. рублей, либо ограничением свободы, либо ее лишением на срок до трех лет со штрафом до 200 тыс. рублей.