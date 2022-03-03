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Телеканал "Дождь" сообщил, что Роскомнадзор требует от Google удалить их приложение

Надзорное ведомство также потребовало от Google удалить приложение "Эхо Москвы"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале телеканала.

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"Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Дождя", - говорится в сообщении.

В четверг надзорное ведомство также потребовало от Google удалить приложение "Эхо Москвы". Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции за размещение ложной информации о специальной военной операции на Украине, "Эхо Москвы" отключили от эфира. В четверг совет директоров радио принял решение о ликвидации станции и ее сайта.

Теги
Россия
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