Телеканал "Дождь" сообщил, что Роскомнадзор требует от Google удалить их приложение

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале телеканала.

"Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Дождя", - говорится в сообщении.

В четверг надзорное ведомство также потребовало от Google удалить приложение "Эхо Москвы". Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции за размещение ложной информации о специальной военной операции на Украине, "Эхо Москвы" отключили от эфира. В четверг совет директоров радио принял решение о ликвидации станции и ее сайта.